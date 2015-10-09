Лукашенко запретил рост цен в Белоруссии

По словам белорусского лидера, это решение обосновано "запредельной" инфляцией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил повышение цен в стране. Об этом он заявил на совещании с экономическим блоком правительства республики.

По словам белорусского лидера, это решение обосновано "запредельной" инфляцией. Он пообещал, что в стране не будет товарного дефицита, а на прилавках останется качественная продукция в широком ассортименте. Лукашенко посоветовал чиновникам забыть про социально значимую продукцию.

И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

