Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Германии восстанавливать отношения между странами. Об этом говорится в поздравлении народу Германии с Днем германского единства, опубликованном на сайте белорусского лидера.
Лукашенко подчеркнул, что объединение ФРГ и ГДР в 1990 году стало одним из ключевых моментов в истории современной Европы. По его словам, несмотря на трагические последствия Второй мировой войны, белорусы и немцы нашли пути к примирению и сотрудничеству.
Тот опыт востребован и сегодня, а его результаты стоит сохранять и укреплять.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил о возможности строительства новой АЭС в Белоруссии.
Фото: Telegram / Пул Первого
