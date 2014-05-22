По его словам, объединение ФРГ и ГДР стало одним из ключевых моментов в истории современной Европы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Германии восстанавливать отношения между странами. Об этом говорится в поздравлении народу Германии с Днем германского единства, опубликованном на сайте белорусского лидера.

Лукашенко подчеркнул, что объединение ФРГ и ГДР в 1990 году стало одним из ключевых моментов в истории современной Европы. По его словам, несмотря на трагические последствия Второй мировой войны, белорусы и немцы нашли пути к примирению и сотрудничеству.

Тот опыт востребован и сегодня, а его результаты стоит сохранять и укреплять. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил о возможности строительства новой АЭС в Белоруссии.

