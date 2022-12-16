Лукашенко заявил о возможности строительства новой АЭС в Белоруссии

По его словам, новая станция может обеспечить электроэнергией новые регионы России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности строительства новой АЭС на востоке страны. Об этом он рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Белорусский лидер прибыл в столицу России с рабочим визитом. На переговорах с Путиным Лукашенко отметил, что новая станция может обеспечить электроэнергией новые регионы России, если это будет необходимо. Он подчеркнул, что "Росатом" уже проработал варианты дальнейшего расширения атомной энергетики Белоруссии.

Если будет решение, мы сразу начнем новый энергоблок или новую станцию ставить. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ.

Видео: Telegram / Пул Первого