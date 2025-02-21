"ВкусВилл" закроет все магазины в Казахстане

Потребители продолжат покупать продукцию «ВкусВилл» в Казахстане благодаря маркетплейсам.

Ретейлер "ВкусВилл" объявил о решении закрыть все четыре своих магазина в Казахстане. Всю продукцию в этой стране он будет продавать через российские маркетплейсы и местных участников рынка, сообщило РИА Новости.

В ходе анализа двух лет работы в Казахстане "ВкусВилл" решил "скорректировать подход к присутствию в республике", таким образом четыре торговые точки будут закрыты с 9 августа.

В пресс-службе отметили, что для развития сети требовался локальный ассортимент, но его не смогли сформировать без нарушения технологических стандартов.

В российской компании уточнили, что в ближайшее время начнутся поставки продукции в магазин "Доковил" в Караганде, также инициированы переговоры с другими торговыми сетями.

За два года присутствия в Казахстане были открыты четыре магазина "ВкусВилл". Также компания развивала сотрудничество с местными производителями, которые соответствовали высоким стандартам бренда.

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