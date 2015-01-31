В магазинах Петербурга 80% салатов не прошли проверку на соответствие требованиям

Салат "Оливье" торговой марки "ВкусВилл" стал самым "грязным" из всех проверенных в лаборатории Росстандарта. В образце было выявлено трёхкратное превышение допустимого уровня плесеней.

Стало известно, что 8 из 10 салатов в магазинах Петербурга содержат кишечные палочки и другие бактерии. Об этом рассказали специалисты общественной организации потребителей "Общественный контроль".

Так, в список "зараженных" попали как весовые, так и специально изготовленные предприятиями салаты. В частности, в шести образцах мясных салатов ("Оливье" и "Столичный") были обнаружены бактерии группы кишечных палочек, превышающие допустимые нормы. Аналитики предполагают, что при изготовлении салата у поваров были грязные руки.

Помимо этого, в салатах обнаружили превышение количества мезофильных микроорганизмов. Также в них нашли повышенное содержание дрожжей и плесеней. Все восемь салатов, признанных небезопасными, получили и многочисленные замечания по органолептическим показателям — составу, вкусу и запаху.

Салат "Оливье" торговой марки "ВкусВилл" стал самым "грязным" из всех проверенных в лаборатории Росстандарта. В образце было выявлено трёхкратное превышение допустимого уровня плесеней.

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