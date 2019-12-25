В Роспотребнадзоре назвали блюда-переносчики кишечных инфекций

Лучше готовить салаты и мясные блюда самостоятельно.

В петербургском Роспотребнадзоре рассказали, как предупредить заболевание кишечной инфекцией. Возбудители сальмонеллезов, ротавирусной инфекций, вирусного гепатит А и других болезней могут передаваться с продуктами питания.

Это происходит при нарушении технологии приготовления блюд, неправильном хранении, нарушении сроков годности сырья и готовых блюд, несоблюдении правил личной гигиены поварами и кондитерами. Наибольшую угрозу могут представлять многокомпонентные салаты с майонезом и сметаной, шаурма, кондитерские изделия с кремом, котлеты, рулеты и паштеты, то есть изделия из рубленного мяса, студень. Также возбудители могут оставаться на фруктах и овощах, которые были плохо вымыты.

Чтобы избежать инфекции, салаты, заливное и другие вышеперечисленные блюда лучше готовить в домашних условиях и в небольшом количестве. Срок хранения не должен превышать сутки. Если вы купили готовое блюдо в магазине, но обратите внимание на срок изготовления продукта и срок его реализации. Полуфабрикаты и изделия из мяса обязательно должны быть подвергнуты термической обработке, а пирожные и торты с кремом надо хранить в холодильнике.

Если вы готовите дома, то необходимо соблюдать ряд правил: тщательно вымыть руки перед началом готовки и после контакта с сырой продукцией, для "сырого" и "готового" использовать разные разделочные доски и ножи, зелень, овощи и фрукты обрабатывать с кипятком, рубленное мясо не готовить более чем за сутки, не ставить на одну полку в холодильнике готовые блюда, рыбу и сырое мясо.

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