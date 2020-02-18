Роспотребнадзор подтвердил факт отравления студентов ПГУПС и закрытие геодезической базы

Опубликовано официальное заявление Роспотребнадзора об отравлении студентов и нарушении санитарного законодательства на базе ПГУПС.

14 июля на официальном портале Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Ленобласти появилось подтверждение случаев острой кишечной инфекции среди студентов Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I и наложении запрета на деятельность геолого-геодезической базы в поселке Плоское Лужского района, где это отравление произошло.

Об отравлении стало известно накануне, после того как сами студенты сообщили о сильном недомогании в средства массовой информации. Проректор ПГУПС по связям с общественностью Петр Рыбин и начальник геобазы Руслан Хлюпин опровергли факт отравления и госпитализации студентов и последущего закрытия базы.

В заявлении Роспотребнадзора от 14 июля, в частности, сказано, что расследование выявило грубейшие нарушения санитарного законодательства в организации питания, что вело к образованию эпидемического очага. В отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении, а сам объект, то есть, геодезическая база, временно закрыт с 20.00 13.07.2021 года как "представляющий реальную угрозу жизни и здоровью лиц".

Ранее три детских лагеря в Ленобласти не прошли проверку Роспотребнадзора и были закрыты.

Фото: ВКонтакте/Отдых на загородной базе ПГУПС и 47.rospotrebnadzor.ru