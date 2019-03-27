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Три детских лагеря в Ленобласти не прошли проверку Роспотребнадзора
Сегодня, 14:16
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Три детских лагеря в Ленобласти не прошли проверку Роспотребнадзора

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Из-за нарушения санитарных норм закрыты ДОЛ "Ленинградец", "Зеленый город" и "Мечта".

Перед началом второй смены летнего оздоровительного сезона в детских лагерях Ленинградской области Роспотребнадзор закрыл три учреждения из-за нарушения санитарных норм и требований безопасности. В "черный список" попали "Ленинградец", "Зеленый город" и "Мечта". Проверки санитарного ведомства выявили многочисленные нарушения, в том числе в столовых и кухнях. Нарушения в ДОЛ "Мечта" стали поводом для возбуждения уголовных дел о халатности. 

"Ленинградец" сообщил об отмене второй смены в своей группе в соцсети ВКонтакте, "Зеленый город" никак не прокомментировал решение Роспотребнадзора, а группа "Мечты" закрыта с начала летнего скандала. 

Ранее сегодня стало известно, что из лагеря в Выборгском районе сбежали двое девочек-подростков, что также может стать основанием для дополнительных проверок. 

Фото: Pixabay

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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