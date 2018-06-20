Из детского лагеря в Выборгском районе сбежали двое девочек-подростков

Полиция разыскивает двоих девочек, отправленных из Петербурга на отдых в лагерь в Ленобласти и самовольно покинувших его.

7 июля в детском лагере Выборгского района обнаружили пропажу двоих отдыхавших в нем несовершеннолетних девочек: 14 и 16 лет. Отсутствие подопечных, приехавших из Петербурга, обнаружилось вскоре после завтрака, на котором обе виновницы переполоха еще присутствовали. Об исчезновении детей директор лагеря незамедлительно сообщила в полицию.

Вскоре после оповещения правоохранительных органов выяснилось, что обе нарушительницы спокойствия находятся в зоне действия телефонной связи и отвечают на звонки: всем, кто пытался выяснить их местонахождение, они давали уклончивые ответы, но состояние свое описывали как нормальное. Причиной бегства они назвали отсутствие интереса к лагерю. На данный момент неизвестно, были ли они направлены в лагерь по социальным путевкам, или приобретенным за полную стоимость. Комментариев от родителей или близких пока не последовало.

Также не уточняется, каким образом девочки смогли покинуть территорию лагеря, которому полагается быть закрытым охраняемым объектом, и является ли штат сотрудников лагеря полностью укомплектованным. Ранее из-за нехватки сотрудников произошел скандал с безнадзорными детьми в ДОЛ "Мечта".

Фото: Pixabay