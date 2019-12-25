Найдены две девочки, сбежавшие накануне из детского лагеря в Ленобласти

Двое беглянок из лагеря преодолели путь из Заводского до Колпино.

Двое несовершеннолетних, устроивших 8 июля побег из детского лагеря, были найдены сегодня. По данным источника Piter.TV в правоохранительных органах, обе девочки-подростка, 16 и 14 лет, добрались из поселка Заходское, рядом с которым находился ДОЛ "Серебряный ручей", до Колпино, где у одной из беглянок живет бабушка.

Обе экс-подопечные находятся в добром здравии и полны решимости провести лето интереснее, чем было в лагере. Об этих планах они сообщили сотрудникам правоохранительных органов и инспектору по делам несовершеннолетних, которые разбираются в обстоятельствах побега.

Накануне три лагеря в Ленинградской области не смогли продолжить работу из-за выявленных Роспотребнадзором нарушений.

Фото: Pixabay