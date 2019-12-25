  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Найдены две девочки, сбежавшие накануне из детского лагеря в Ленобласти
Сегодня, 12:26
116
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

Найдены две девочки, сбежавшие накануне из детского лагеря в Ленобласти

0 0

Двое беглянок из лагеря преодолели путь из Заводского до Колпино.

Двое несовершеннолетних, устроивших 8 июля побег из детского лагеря, были найдены сегодня. По данным источника Piter.TV в правоохранительных органах, обе девочки-подростка, 16 и 14 лет, добрались из поселка Заходское, рядом с которым находился ДОЛ "Серебряный ручей", до Колпино, где у одной из беглянок живет бабушка. 

Обе экс-подопечные находятся в добром здравии и полны решимости провести лето интереснее, чем было в лагере. Об этих планах они сообщили сотрудникам правоохранительных органов и инспектору по делам несовершеннолетних, которые разбираются в обстоятельствах побега. 

Накануне три лагеря в Ленинградской области не смогли продолжить работу из-за выявленных Роспотребнадзором нарушений

Фото: Pixabay

Теги: выборгский район, заходское, колпино, ленобласть, побег из детского лагеря, сбежавшие девочки, серебряный ручей
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Фомин Мануил
Сегодня 12:51

Секрет мужского успеха почти бесплатно! Пройди курс и стань хозяином своей жизни, не упусти шанс стать успешным ----- https://nnna.ru/max
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии