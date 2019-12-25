По результатам проверки детского лагеря "Мечта" возбуждены уголовные дела по статье "Халатность"

Жалобы родителей помогли выявить комплексные нарушения в работе ДОЛ "Мечта" в Мичуринском.

29 июня пресс-служба следственного комитета по Ленинградской области сообщила о первых официальных результатах проверки детского оздоровительного лагеря "Мечта" в Приозерском районе Ленинградской области, начатой 8 июня после жалоб родителей. Внимание следователей и работников прокуратуры тогда привлекли тревожные сообщения, опубликованные в СМИ: по словам взрослых, чьи дети оказались на отдыхе в сомнительном учреждении, рабочего персонала в лагере было явно недостаточно, предоставленные сами себе дети часто оказывались без присмотра и некоторые группы отдыхающих по социальным путевкам несовершеннолетних третировали прочих - били и будто бы склоняли к интимным отношениям. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дети покинули ДОЛ "Мечта" 12 июня.

Спустя две недели обысков, допросов и осмотров места происшествия было официально заявлено о выявлении грубейших нарушений санитарного законодательства, создававших угрозу жизни и здоровью детей, включая отсутствие у персонала санитарных книжек и тестов на коронавирус, а также об отсутствии надлежащего контроля за деятельностью ДОЛ "Мечта" со стороны представителей Роспотребнадзора и сотрудников администрации Московского района Санкт-Петербурга, отвечавших за готовность детского лагеря перед открытием.

По факту санитарных нарушений была задержана гендиректор фирмы, организовавшей детский отдых, а работа самого лагеря прекращена. Однако под домашним арестом гендиректор пробыла два дня, после чего суд отменил данную меру пресечения, и так же было отменено решение о закрытии лагеря судом второй инстанции. Разбирательства продолжаются.

По статье 293 УК РФ, "Халатность", было возбуждено два уголовных дела в отношении должностных лиц, допустивших въезд детей на территорию лагеря в обход требований безопасности. Губернатору Ленобласти внесено представление о фактах нарушения в ДОЛ "Мечта" и исключении его из реестра лагерей региона. Расследование и судебные процессы по обоим направлениям еще не завершены.

Фото: ДОЛ "Мечта" в Мичуринском