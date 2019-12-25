В Ленобласти из лагеря "Мечта" в срочном порядке вывезли всех детей

Одного ребенка не смогли забрать родители.

В воскресенье, 13 июня, всех детей из лагеря "Мечта" в Мичуринском вывезли по требованию Роспотребнадзора. В город они приехали к полуночи на автобусах без сопровождения взрослых. Не всех детей смогли забрать родители.

По данным Фонтанки со ссылкой на пресс-службу администрации, родителей оповестили заранее, только одного ребенка не смогли забрать, потому что "мама мальчика работала на суточном дежурстве, и по согласованию с ней он переночевал в социально-реабилитационном центре "Прометей" ". Утром ребенка забрали.

Недавно Piter.tv публиковал подробный материал о ситуации в лагере "Мечта". Там группа хулиганов не давала спокойно отдыхать остальным детям в летнем лагере. Справиться с нарушителями не могли даже профессионалы — начальник лагеря, воспитатели и вожатые, последних из которых сильно не хватало. Это привело к тому, что Следственный комитет по Ленобласти возбудил уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что кронштадтский "Лагерь настоящих героев" сможет принять 750 детей.

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