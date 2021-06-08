СК ищет виновных в неорганизованности детского отдыха в ДОЛ "Мечта": что известно

В конце мая в ДОЛ "Мечта" стартовала первая смена детского лагеря, однако к приему детей там были не готовы. К чему это привело — читайте в нашем материале.

Группа хулиганов не дает спокойно отдыхать остальным детям в летнем лагере "Мечта" Приозерского района Ленобласти. Справиться с нарушителями не могут даже профессионалы — начальник лагеря, воспитатели и вожатые, последних из которых сильно не хватало. Это привело к тому, что Следственный комитет по Ленобласти возбудил уголовное дело. Piter.TV рассказывает, что известно на данный момент.

Все началось с жалоб родителей в группе лагеря в "ВКонтакте". На данный момент страница удалена. У лагеря остался аккаунт в Instagram и сайт. По информации "Фонтанки.ру", родители писали о нехватке персонала, а также о насилии в отношении их детей. При этом агрессорами выступали не взрослые, а дети, отдыхающие в лагере. Одна из мам после сообщений в соцсетях решила приехать в лагерь и разобраться в ситуации. Ее шестилетнего сына заставили бегать голым по корпусу, а также трогать интимные места девочки.

Как оказалось, за всем стоит "некая группировка" из семи человек. Они — члены одной большой семьи, часть детей из которых приемные. Об этом изданию рассказал начальник лагеря Евгений Кунин. На начало смены вожатых и горничных не было, поэтому управиться с трудными подростками было некому. Кроме того, не было в полном объеме заявленных досуговых занятий, дети были предоставлены сами себе. Хулиганы не хотели уезжать из лагеря, так как дома у них непростые условия жизни, а их мама грозилась жалобами во все инстанции.

Позже "Фонтанка" связалась с многодетной мамой. По словам женщины, она хотела устроиться вожатой в ДОЛ "Мечта", но ей отказали, хотя по факту нехватка кадров была. Она признается, что дети действительно трудные, но об этом она предупреждала заранее. Женщина назвала неприемлемым нахождение детей целую неделю без взрослых. Предложения забрать детей ей не поступало.

Отец одного из пострадавших детей рассказал "78.ru", что ребенок позвонил ему в слезах и рассказал о том, что его 9-летнюю сестру заставляли "тыкаться" с 6-летним мальчиком. У старшего сына, который воспринял все это близко к сердцу, поднялась температура.

После случившегося родители начали массового забирать детей из лагеря. Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете РФ по Ленобласти. Ведомство возбудило уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, совершенное несколькими лицами по предварительному сговору. Предполагается, что сотрудники оздоровительного лагеря ненадлежащим образом организовали услуги по детскому отдыху. Следователи проводят обыски в коммерческих и государственных организациях, изымают документацию, которая может представлять интерес для следствия. Ситуация находится на контроле председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Первая смена в лагере началась 30-го мая. На нее, по информации пресс-службы администрации Московского района, заехали 107 детей. Отдых школьников по итогам конкурса организовала ООО "Экспертная компания". Путевки выдавал отдел образования Московского района. На данный момент лагерь продолжает работать. По словам начальника Евгения Кунина, ко второй смене все будет в порядке.

Фото: dbo-mechta.ru