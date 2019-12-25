Мать хулиганов, подозреваемых в изнасиловании и избиении детей в лагере, прокомментировала ситуацию

Она заявила, что ее дети было предоставлены сами себе целую неделю.

В начале недели в детском лагере "Мечта" в Приозерском районе Ленобласти прошли проверки СК, прокуратуры и Комитета по образованию. Поводом стали жалобы родителей, в том числе на случаи сексуального насилия и избиения со стороны детей из многодетной семьи. Проверка продолжается.

Руководство лагеря заявляло, что мать хулиганов не идет на контакт. Однако женщина согласилась пообщаться с "Фонтанкой" и поделилась своим видением ситуации.

Стоит отметить, что в многодетной семье проживают 16 детей, 10 из них – приемные. Когда мать узнала о происходящем в лагере, она вызвалась стать вожатой (образование и медкнижка у нее есть). Однако руководство лагеря ответило, что кадровый вопрос решен, и убедило в том, что ситуация вскоре будет разрешена.

А теперь руководство снова расписывается в своем бессилии, обвиняя моих детей во всех грехах. Заявила женщина

По словам многодетной мамы, ее дети регулярно ездят в лагеря. Она всегда предупреждает вожатых и воспитателей, что с ними может быть сложно и нужно прилагать усилия, чтобы их "структурировать". В лагере "Мечта" ее дети было предоставлены сами себе целую неделю.

Это неприемлемо для любых детей, тем более таких сложных, как мои. Отметила она

Женщина обвинила руководство лагеря в корыстных целях – в желании сэкономить на сотрудниках. Как бы там ни было, предложения забрать детей ей не поступало.

Для руководства вообще стало сюрпризом, что могут приехать не только ангелы. Удивилась мать

Сейчас семья живет по пословице: "Без меня меня женили".

Кто-то что-то говорит про нас, а с нами — никто. Это ненормально. Заключила собеседница издания

Ранее мы писали, что в Гатчинском районе открылись детские инженерные лагеря.

Фото: СУ СКР Ленобласти