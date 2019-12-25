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Жалобы на насилие в детском лагере "Мечта" привели к обыскам и уголовному делу
Сегодня, 13:42
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Жалобы на насилие в детском лагере "Мечта" привели к обыскам и уголовному делу

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После жалоб на отсутствие педагогов и случаи насилия в ДОЛ "Мечта" Приозерского района родители начали забирать детей, а СК возбудил уголовное дело.

Пресс-служба Следственного комитета РФ по Ленобласти сообщила о возбуждении уголовного дела по  п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, совершенное несколькими лицами по предварительному сговору. Подозреваемыми в ненадлежащей организации услуг в сфере детского отдыха являются сотрудники детского оздоровительного лагеря "Мечта", расположенного в Приозерском районе Ленинградской области, и коммерческие фирмы, продававшие путевки в данный лагерь. 

Ранее в средства массовой информации обратились родители детей, рассказавшие об отсутствии в лагере педработников - воспитателей и положенного количества вожатых. Это обстоятельство привело или сопутствовало нарушению правил безопасности в лагере: дети были предоставлены сами себе, в отношении некоторых, по словам родителей, применялась сила. 

Детский лагерь "Мечта" располагается в 100 км от Петербурга, в посёлке Мичуринское Приозерского района. Заявленная вместимость лагеря - 420 детей в возрасте от 6 до 16 лет. В реестре организаций отдыха детей и их оздоровления в Ленинградской области лагерь значится в числе учреждений, прошедших подготовку и все необходимые проверки перед началом летнего сезона. 

Страница лагеря в соцсети ВКонтакте dbo_mechta на момент написания материала оказалась заблокирована. В комментариях на различных ресурсах родители делятся информацией о том, что в лагере отдыхают дети по социальным путевкам и за полную стоимость. Таким образом, на территории сосуществуют группы из обеспеченных семей, с соответствующим сопровождением и условиями, и малообеспеченных, педсостав для работы с которыми мог быть недоукомплектован. В любом случае, по всем заявлениям родителей проводятся проверки, по результатам которых будут сделаны официальные заявления. 

Летние смены в детских лагерях Ленобласти начались с 1 июня; на данный момент в реестре организаций, предоставляющих услуги по детскому отдыху в Ленобласти, числится 59 лагерей. 

 

Теги: детский лагерь, детский отдых, дол мечта, ленобласть, насилие над детьми, приозерский район
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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