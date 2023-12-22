Новые меры социальной поддержки медиков введут в Ленобласти

Среди уже существующих мер поддержки – дополнительные выплаты молодым специалистам, предоставление жилья с возможностью его приватизации через десять лет, ежегодные доплаты представителям дефицитных специальностей, а также программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер".

В Ленинградской области планируется внедрение новых мер социальной поддержки для медицинских работников. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению региона Александр Жарков в ходе пресс-конференции ТАСС. Он отметил, что в медицинских учреждениях области наблюдается дефицит кадров, составляющий примерно 25%.

Жарков подчеркнул, что в этом году будут представлены новые меры поддержки правительству Ленинградской области и губернатору Александру Дрозденко. Среди уже существующих мер поддержки – дополнительные выплаты молодым специалистам, предоставление жилья с возможностью его приватизации через десять лет, ежегодные доплаты представителям дефицитных специальностей, а также программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер".

Однако, по словам Жаркова, планируется расширение этих мер поддержки, учитывая важность работы службы скорой помощи.