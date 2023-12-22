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Ленобласть лидирует по выращиванию салатов и зелени в РФ
Сегодня, 9:48
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Ленобласть лидирует по выращиванию салатов и зелени в РФ

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Кроме того, регион занимает третье место в стране по объему производства грибов.

Ленинградская область стала лидером в России по производству салатов и зелени, выпустив более 50 млн штук продукции. Об этом заявил зампред регионального правительства, председатель комитета по АПК Олег Малащенко.

Кроме того, регион занимает третье место в стране по объему производства грибов. В прошлом году было собрано 8,2 т грибов.

Также Ленинградская область удерживает третью позицию по выращиванию цветов, где годовой объем превышает 35 млн штук.

Ранее мы сообщили о том, что в МФЦ Ленобласти заработал сервис "Виртуальный талон".

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)

Теги: аграрии, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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