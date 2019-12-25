В детских лагерях Ленобласти начались первые смены летнего сезона

Оздоровительные лагеря открываются в Ленобласти впервые с 2019 года, 29 из них участвуют в программе кэшбэка.

1 июня, в международный День защиты детей, в Ленинградской области начался летний оздоровительный сезон для детей ленинградцев, петербуржцев и жителей других регионов. Открытие первой смены состоялось в первый день лета или пройдет в первые дни июня в 59 детских оздоровительных лагерях области. Полный список функционирующих предприятий приводится в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ленинградской области - в нем родители могут ознакомиться с лагерями различных районов, узнать даты смен и контакты руководства.

Открытие лагерей проходит в штатном режиме, но с усиленными мерами противовирусной безопасности. Лагеря заполняются детьми на три четверти от общего количества мест, выезд за пределы лагеря в течение всей смены не предполагается. Перед въездом в лагерь у детей будет измеряться температура, а в самом лагере эта процедура будет повторяться регулярно, минимум дважды в день. О каждом случае плохого самочувствия отдыхающих и сотрудников необходимо будет уведомлять Роспотребнадзор. Проведение родительских дней в 2021 году отменено.

Ранее оздоровительные лагеря Ленобласти присоединились к программе кэшбэка на детский отдых. На данный момент в программе участвуют 29 лагерей Ленобласти - их список можно найти на портале мирпутешествий.рф в разделе "Детские лагеря".

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