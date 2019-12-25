Два оздоровительных лагеря Ленобласти присоединились к программе кэшбэка на детский отдых

Программа возврата 50% стоимости путевок в детские лагеря запускается в полночь 25 мая.

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области сообщил о первых детских лагерях 47-го региона, подключившихся к программе кэшбэка на детский отдых. Перед самым стартом программы, которая запустится в полночь 25 мая, в ней появились два учреждения Ленобласти: детский оздоровительный лагерь "Волна" в Полянах Выборгского района и "Голубое озеро" в Цвелодубово. Представители комитета уточнили, что в ближайшее время список обязательно пополнится и другими лагерями Ленинградской области.

Программа кэшбэка на детский отдых была запущена после предложения президента компенсировать родителям 50% стоимости путевок в лагеря для поддержки внутреннего туризма. На эти цели правительство выделило пять миллиардов рублей. Кэшбэк будет начисляться при оплате путевки картой "МИР" на сайте мирпутешествий.рф с 25 мая по 15 сентября. Покупать путевки можно не только напрямую у организаций из сферы детского отдыха, но и через туроператоров. Возврат осуществляется на каждую приобретенную путевку, вне зависимости от количества детей в семье, но не превышает 20 000 рублей с одной путевки.

Летом 2021 года в Ленинградской области планируют работать 60 детских лагерей.

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