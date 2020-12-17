Летом в Ленинградской области планируется открыть 60 детских лагерей

Отдохнуть в лагерях Ленобласти летом смогут более 2000 детей.

Единый реестр организаций отдыха и оздоровления детей Ленобласти продолжает пополняться детскими оздоровительными лагерями, которые готовятся к открытию летом 2021 года. На 18 мая в нем значится 60 лагерей, расположенных в разных районах области: 5 лагерей во Всеволожском, 23 - в Выборгском, 5 - в Гатчинском, 6 - в Лужском, 13 - в Приозерском и так далее.

В реестре собрана вся необходимая информация для родителей, включая адрес, контактные телефоны, электронную почту и имя руководителя. К началу смен перечень предполагается сопроводить копиями документов, позволяющих каждому лагерю работать в новом сезоне. Разрешение на работу лагерей с дневным пребыванием выдает межведомственный штаб по недопущению распространения на территории конкретного муниципального района коронавирусной инфекции. Каждому лагерю необходимо соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, действующим в условиях риска распространения коронавируса.

Ранее ЦОО "Молодежный" сообщил о выдаче сертификатов в лагерь по предварительной записи, а власти Петербурга выделят на полную или частичную оплату путевок в детские лагеря 2,4 миллиарда рублей. В прошлом году детские лагеря оставались закрытыми из-за пандемии коронавируса.

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