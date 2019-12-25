Город выделит на эти цели порядка 2,4 млрд. рублей

В Петербурге предусмотрено более 110 тыс. путёвок в летние детские лагеря с частичной и полной оплатой за счёт городского бюджета. Отмечается, что город выделит на эти цели порядка 2,4 млрд. рублей. Об этом в среду, 12 мая, сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной.

Отмечается, что на сегодняшний день петербуржцы подали порядка 30 тыс. заявлений на 1 и 2 смены в детские лагеря. Так, 14635 сертификатов уже выдано родителям. Во вторник, 11 мая, МФЦ Петербурга принимают заявки на 3 и 4 смены.

Как заявили в аппарате, этим летом отдохнут все желающие, несмотря на ограничительные меры по коронавирусу.

Дефицита сертификатов и путевок для детишек льготных категорий не будет, главное, вовремя подать полный пакет документов. Аппарат вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной.

Однако власти города напомнили, что выезд детей в региональные лагеря возможен только в одном случае. Необходимо, что лагерь был включён в региональный реестр. Список состоит из 60 летних детских лагерей, которые расположены на территории Петербурга, Ленобласти, Краснодарского края и другие.

Родителям не стоит спешить с приобретением сертификата. Поскольку с 20 мая этого года половину суммы от стоимости путёвки можно будет вернуть обратно. Для этого необходимо покупать сертификат с помощью карты "Мир", и на неё же в течение пяти дней вернётся 50% родительской платы.

Ранее мы писали, что в Петербурге будут работать 125 лагерей на базе городских школ.

Фото: Piter.tv