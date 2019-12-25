  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге предусмотрено более 110 тыс. путёвок в летние детские лагеря
Сегодня, 17:47
87
kraratau27

В Петербурге предусмотрено более 110 тыс. путёвок в летние детские лагеря

0 0

Город выделит на эти цели порядка 2,4 млрд. рублей

В Петербурге предусмотрено более 110 тыс. путёвок в летние детские лагеря с частичной и полной оплатой за счёт городского бюджета. Отмечается, что город выделит на эти цели порядка 2,4 млрд. рублей. Об этом в среду, 12 мая, сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной.

Отмечается, что на сегодняшний день петербуржцы подали порядка 30 тыс. заявлений на 1 и 2 смены в детские лагеря. Так, 14635 сертификатов уже выдано родителям. Во вторник, 11 мая, МФЦ Петербурга принимают заявки на 3 и 4 смены. 

Как заявили в аппарате, этим летом отдохнут все желающие, несмотря на ограничительные меры по коронавирусу. 

Дефицита сертификатов и путевок для детишек льготных категорий не будет, главное, вовремя подать полный пакет документов.

Аппарат вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной.

Однако власти города напомнили, что выезд детей в региональные лагеря возможен только в одном случае. Необходимо, что лагерь был включён в региональный реестр. Список состоит из 60 летних детских лагерей, которые расположены на территории Петербурга, Ленобласти, Краснодарского края и другие. 

Родителям не стоит спешить с приобретением сертификата. Поскольку с 20 мая этого года половину суммы от стоимости путёвки можно будет вернуть обратно. Для этого необходимо покупать сертификат с помощью карты "Мир", и на неё же в течение пяти дней вернётся 50% родительской платы. 

Ранее мы писали, что в Петербурге будут работать 125 лагерей на базе городских школ. 

Фото: Piter.tv 

Теги: детский лагерь, путевки
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии