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В Петербурге будут работать 125 лагерей на базе городских школ
Сегодня, 16:46
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nadezhda_sib

В Петербурге будут работать 125 лагерей на базе городских школ

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В них также будут предусмотрены бесплатные места для льготников.

Летом в Петербурге будут работать 125 детских лагерей на базах школ. Их откроют во всех районах города. Об этом узнал депутат ЗакСа Борис Вишневский и сообщил на своей странице в "ВКонтакте".

Власти предоставят 22 тыс. путевок в лагеря дневного пребывания. Продолжительность смены составляет 21 день. 

Дети, относящиеся к льготным категориям, смогут получить бесплатные путевки. Детям работающих родителей будет предоставлена скидка с 60% компенсацией путевки. 

Прием документов ведется с 19 апреля, в лагеря на базе школ — с 26 апреля. 

Ранее в Смольном рассказали об особенностях работы летних детских лагерей в этом году. 

Фото: pixabay.com

Теги: детски лагерь, отдых
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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Фокин Сергей
Сегодня 17:41

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