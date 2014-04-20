В Петербурге будут работать 125 лагерей на базе городских школ

Летом в Петербурге будут работать 125 детских лагерей на базах школ. Их откроют во всех районах города. Об этом узнал депутат ЗакСа Борис Вишневский и сообщил на своей странице в "ВКонтакте".
Власти предоставят 22 тыс. путевок в лагеря дневного пребывания. Продолжительность смены составляет 21 день.
Дети, относящиеся к льготным категориям, смогут получить бесплатные путевки. Детям работающих родителей будет предоставлена скидка с 60% компенсацией путевки.
Прием документов ведется с 19 апреля, в лагеря на базе школ — с 26 апреля.
Ранее в Смольном рассказали об особенностях работы летних детских лагерей в этом году.
Фото: pixabay.com
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