В Смольном рассказали об особенностях работы летних детских лагерей в этом году

Смена, как и раньше, будет составлять три недели.

Вице-губернатор Ирина Потехина рассказала на своей странице в "ВКонтакте" об организации отдыха для детей в этом году. Около 110 тысяч путевок в летние лагеря в 2021 году частично или полностью оплатит город.

С 19 апреля можно будет обращаться в МФЦ или в районную администрацию за получением сертификата на первую и вторую смену. На третью и четвертую — с 11 мая. Так и в докоронавирусные времена, смена будет составлять 21 день. Разрешенная заполняемость лагерей — 75%.

Ребята смогут отдыхать не только в лагерях Петербурга и области, но также отправиться на курорты Черного моря.

Лагеря дневного пребывания также будут работать. Всего в городе их будет более 120.

За сертификатами в лагеря на весенние каникулы выстраивалась очередь из родителей.

Фото: vk.com/spbgkumfc