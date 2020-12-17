Петербургские родители второй день ждут в очереди за сертификатами в детские лагеря

Получать сертификат можно до 19 марта включительно.

У здания ЦОО "Молодежный" на Зверинской улице второй день выстраивается огромная очередь. Родители петербургских школьников хотят успеть получить сертификаты на возмещение части стоимости за путевку в весенний лагерь.

По информации "Фонтанки.ру", в 11 часов в очереди было около 100 человек. Полностью за счет бюджета смогут отдохнуть дети и подростки, относящиеся к льготным категориям. 60% от стоимости путевки компенсируют детям работающих граждан и детям из спортивных и творческих коллективов.

На то, чтобы получить сертификат, у родителей осталось несколько дней ― до 19 марта. О том, что дети смогут отдохнуть в лагерях на весенних каникулах, стало известно 15 марта.

Фото: "Яндекс.Карты"