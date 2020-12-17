Родители петербургских школьников выстроились в очередь за справками в детские лагеря

Сертификат может оплатить часть путевки.

Петербургский центр оздоровления и отдыха "Молодежный" начал выдавать петербуржцам сертификаты на оплату части стоимости путевки в детские лагеря. Предварительная запись не предусмотрена, из-за чего у учреждения на Зверинской улице выстроилась очередь.

По информации "РБК Петербург", очередь растянулась вдоль нескольких зданий. Социальную поддержку можно получить с 16 по 19 марта. Меры предоставляются категориям "дети работающих граждан" и "дети из спортивных и(или) творческих коллективов". Полученный сертификат действует 15 дней.

Решение о том, что весеннему отдыху детей в лагерях быть, губернатор Петербурга Александр Беглов принял 15 марта ― за неделю до начала каникул.

Фото: "Яндекс.Карты"



