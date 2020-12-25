В детских лагерях Петербурга организуют весенние и летние смены

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

В понедельник, 15 марта, убернатор Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в детских оздоровительных лагерях Петербурга организуют весенние и летние смены.

Таким образом, дети могут поехать в лагерь уже на весенних каникулах. По словам главы города, власти должны сделать все, чтобы школьники смогли отдохнуть, но при этом важно обеспечить их безопасность и здоровье.

Администрация Петербурга оплатит пребывание в лагерях детей из малообеспеченных, многодетных семей, некоторых категорий льготников, а также детей медработников, которые работали с коронавирусной инфекцией. Дети работающих петербуржцев, участники творческих и спортивных коллективов получат сертификат на компенсацию части путевки.

Летом будут работать 14-дневние смены в пришкольных лагерях.

Санитарно-эпидемические мероприятия будут выполнены благодаря увеличенному финансированию бюджета города. Смольный оставил за собой возможность скорректировать планы из-за коронавируса.

Ранее мы писали, что петербургские учителя могут начать следить за соцсетями школьников.

Фото: Piter.TV