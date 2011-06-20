Петербургские учителя могут начать следить за соцсетями школьников

По мнению главы комитета по образованию Наталии Путиловской, репост записей политика Алексея Навального может являться причиной для разговора с родителями.

В понедельник, 15 марта, глава комитета по образованию Петербурга Наталия Путиловская заявила в интервью "Фонтанке", что школьным психологам и учителям нужно наблюдать за соцсетями детей.

В случае, если специалисты заметят репосты картинок из аниме или постов Навального, то с ребенком проведут индивидуальные беседы, также могут привлечь психолога или социального педагога. Сама чиновница отметила, что видела страницы детей, погибших от суицида, с различными картинками из аниме, в том числе из "Тетради смерти".

Для специалиста там картина ясная. Если бы школьный психолог увидел всё это раньше — ребёнка можно было бы спасти. И многих нам удаётся удержать от непоправимого шага. Наталия Путиловская

Что касается репостов оппозиционера Алексея Навального, то по мнению чиновницы, пока школьник не станет взрослым и зрелым человеком, он не может разобраться в политических играх.

Ранее мы писали, что кинокритики поссорились из-за выдвижения Навального на премию "Белый слон".

Фото: Piter.TV