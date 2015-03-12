Кинокритики поссорились из-за выдвижения Навального на премию "Белый слон"

Оппозиционер и его соратники получили премию в номинации "Событие года" за серию документальных фильмов-расследований.

Члены Гильдии киноведов и кинокритиков объявили о выходе из состава учредителей кинопремии "Белый слон". Причиной стало выдвижение оппозиционера Алексея Навального на премию. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте награды.

Навальный и его соратники получили "Белого слона" за серию документальных фильмов-расследований. Они победили в категории "Событие года".

За награждение Навального проголосовали большинство членов экспертного совета. В их числе оказались Антон Долин и Любовь Аркус.

Против вручения премии оппозиционеру выступили представители Союза кинематографистов, который возглавляет Никита Михалков, поддерживающий российскую власть. Они заявили, что соответствующее решение наносит ущерб репутации Гильдии. В свою очередь члены экспертного совета назвали такие действия попыткой цензуры.

Чем закончится конфликт, пока не известно.

Ранее Боярская призналась, что не любит ходить на театральные премьеры.

Фото: Instagram / navalny