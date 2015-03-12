Кинокритики поссорились из-за выдвижения Навального на премию "Белый слон"

Члены Гильдии киноведов и кинокритиков объявили о выходе из состава учредителей кинопремии "Белый слон". Причиной стало выдвижение оппозиционера Алексея Навального на премию. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте награды.
Навальный и его соратники получили "Белого слона" за серию документальных фильмов-расследований. Они победили в категории "Событие года".
За награждение Навального проголосовали большинство членов экспертного совета. В их числе оказались Антон Долин и Любовь Аркус.
Против вручения премии оппозиционеру выступили представители Союза кинематографистов, который возглавляет Никита Михалков, поддерживающий российскую власть. Они заявили, что соответствующее решение наносит ущерб репутации Гильдии. В свою очередь члены экспертного совета назвали такие действия попыткой цензуры.
Чем закончится конфликт, пока не известно.
Ранее Боярская призналась, что не любит ходить на театральные премьеры.
Фото: Instagram / navalny
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