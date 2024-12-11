Премия "Белый слон" объявила лауреатов за 2024 год

"Мастер и Маргарита" Михаила Локшина победил в большинстве номинаций.

Российская премия киноведов, киножурналистов и критиков "Белый слон" огласила список лауреатов – лучших национальных фильмов и работников отрасли за прошедший год.

В значительном количестве номинаций лидирует картина "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина. Фильм удостоился награды как "Лучший игровой полнометражный фильм". Члены жюри отметили его сценарий, работу художника Дениса Лищенко, саундтрек Анны Друбич. Аугуст Диль, сыгравший Воланда, стал победителем в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". "Событием года" названы производство и прокат "Мастера и Маргариты".

Лента "Снег в моем дворе" режиссера Бакура Бакурадзе была награждена за лучшую режиссерскую и операторскую работу. Критики также оценили саунддизайн картины.

Лучшая главная мужская роль – Александр Робак, "Вечная зима"

Лучшая главная женская роль – Алина Ходжеванова, "Филателия"

Лучшая женская роль второго плана – Самал Еслямова, "Папа умер в субботу"

Лучший полнометражный игровой дебют – "Папа умер в субботу", режиссер Зака Абдрахманова

Лучший сериал – "Преступление и наказание", режиссер Владимир Мирзоев

Лучший анимационный фильм – "Папины письма", режиссер Алексей Евстигнеев

Лучший документальный (неигровой) фильм – "#подногами", режиссер Алексей Федорченко

Лучший игровой короткометражный фильм – "Такой именно день", режиссер Клавдия Коршунова

Премия "Голос" (выбор кинокритиков до 35 лет) – "Пепел и доломит", режиссер Тома Селиванова

Вторым "Событием года", по мнению жюри, стал актерский квартет фильма "Анора", в котором сыграли Юра Борисов, Дарья Екамасова, Алексей Серебряков и Марк Эйдельштейн.

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Кадр из фильма "Мастер и Маргарита": Кинопоиск