Вышел тизер фильма "Супермен"

Мировая премьера состоится 10 июля.

В Сети появился новый тизер фильма "Супермен", который станет частью перезапущенной киновселенной DC. Режиссером картины выступил Джеймс Ганн.

Фильм расскажет историю журналиста Кларка Кента, который втайне от всех является супергероем, прибывшим из другой планеты. Он пытается найти баланс между своей человеческой жизнью и наследием Супермена.

В главных ролях сыграли Дэвид Коренсвет, Рэйчел Бронасхэн, Николас Холт и другие. Мировая премьера состоится 10 июля.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер фильма "О, Канада".

Видео: YouTube / DC