Вышел дублированный трейлер фильма "О, Канада"

Компания Global Film представила дублированный трейлер фильма "О, Канада". Режиссером картины выступил Пол Шредер.
Сюжет расскажет историю жизни режиссера-документалиста Леонарда Файфа, который убежал от призыва на вьетнамскую войну в Канаду. Умирающий от рака герой соглашается на интервью, в котором хочет рассказать все свои секреты.
В главных ролях сыграли Ричард Гир, Ума Турман, Майкл Империоли, Джейкоб Элорди и другие. Премьера в России состоится 20 февраля.
Ранее мы сообщали, что вышел русский трейлер "В потерянных землях" с Миллой Йовович и Дэйвом Батистой.
Видео: YouTube / Global Film
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