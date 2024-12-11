Вышел дублированный трейлер фильма "О, Канада"

Премьера в России состоится 20 февраля.

Компания Global Film представила дублированный трейлер фильма "О, Канада". Режиссером картины выступил Пол Шредер.

Сюжет расскажет историю жизни режиссера-документалиста Леонарда Файфа, который убежал от призыва на вьетнамскую войну в Канаду. Умирающий от рака герой соглашается на интервью, в котором хочет рассказать все свои секреты.

В главных ролях сыграли Ричард Гир, Ума Турман, Майкл Империоли, Джейкоб Элорди и другие. Премьера в России состоится 20 февраля.

Ранее мы сообщали, что вышел русский трейлер "В потерянных землях" с Миллой Йовович и Дэйвом Батистой.

Видео: YouTube / Global Film