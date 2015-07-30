Боярская призналась, что не любит ходить на театральные премьеры

По ее мнению, спектакль "начинает дышать полной грудью" только через год после рождения.

Актриса Елизавета Боярская объяснила, почему обычно игнорирует театральные премьеры. Оказалось, что ей нравится наблюдать, как развиваются спектакли, набирают обороты и смыслы. По ее мнению, они "начинают дышать полной грудью" только через год после рождения. Об этом Боярская написала в Instagram.

"Какой это удивительный процесс, как с ребенком: рождение, первые шаги, взросление, зрелость и так далее", - заявила актриса, добавив, что не приглашает на премьеры даже к себе.

При этом Боярская отметила, что с кино ситуация иная, поскольку премьера – это долгожданный итог.

Ранее Елизавета Боярская рассказала, какую роль хотела бы сыграть в кино.

Фото: Instagram / lizavetabo