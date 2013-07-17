Елизавета Боярская рассказала, какую роль хотела бы сыграть в кино

Она ждет предложения от режиссера, который покажет ее с новой стороны.

Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская рассказала о роли мечты. Она заявила, что ждет предложения от режиссера, который покажет ее с новой стороны. Об этом пишут РИА Новости.

Боярская хотела бы сыграть в фильме, сюжет которого рассказывает современную, частную историю. "Чтобы прочитав сценарий, я бы закрыла папку и сказала себе: "Они ничего не перепутали? Мне хотят предложить эту роль?" – отметила актриса.

Елизавета Боярская сыграла десятки ролей в фильмах и сериалах. В частности, ее можно увидеть в таких картинах, как "Грозовые ворота", "Адмиралъ", "Анна Каренина", "Ирония судьбы. Продолжение" и др. 15 февраля на телеканале "Россия-1" состоится премьера сериала "Оптимисты". Актриса сыграла в нем американку русского происхождения Алекс Брэдли. Ее экранным возлюбленным стал Сергей Безруков.

Ранее Боярская объяснила, почему стала редко сниматься в кино.

Фото: Instagram / lizavetabo