Боярская объяснила, почему стала редко сниматься в кино

Последние несколько лет с участием актрисы выходит один фильм раз в два года.

Российская актриса Елизавета Боярская в интервью информационному агентству РИА Новости рассказала, почему стала редко сниматься в кино. С 2006 по 2012 гг. ее можно увидеть во многих картинах, однако последние несколько лет с участием актрисы выходит один фильм раз в два года.

Боярская призналась, что сделала осознанный выбор в пользу театра, который ей ближе и понятнее, чем кино. На сцене она понимает зону своей ответственности, а на съемочной площадке иногда теряется. Кроме того, некоторые режиссеры не могут объяснить внутреннюю задачу.

"Конечно, я могу сочинить героиню сама, особенно когда история классная. Но контакт с режиссером все равно должен быть", - отметила Елизавета.

По словам Боярской, в кино один из артистов может плохо отыграть сцену, но на монтаже сделают прекрасный эпизод. В театре каждый ответственен за свою роль от начала до конца. То, как пройдет спектакль, зачастую зависит только от артистов.

Ранее мы публиковали кадры из второго сезона сериала "Оптимисты" с Безруковым и Боярской.

Фото: Instagram / lizavetabo