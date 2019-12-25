  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Боярская объяснила, почему стала редко сниматься в кино
Сегодня, 10:48
197
Alena_Zinovieva

Боярская объяснила, почему стала редко сниматься в кино

0 0

Последние несколько лет с участием актрисы выходит один фильм раз в два года.

Российская актриса Елизавета Боярская в интервью информационному агентству РИА Новости рассказала, почему стала редко сниматься в кино. С 2006 по 2012 гг. ее можно увидеть во многих картинах, однако последние несколько лет с участием актрисы выходит один фильм раз в два года.

Боярская призналась, что сделала осознанный выбор в пользу театра, который ей ближе и понятнее, чем кино. На сцене она понимает зону своей ответственности, а на съемочной площадке иногда теряется. Кроме того, некоторые режиссеры не могут объяснить внутреннюю задачу.

"Конечно, я могу сочинить героиню сама, особенно когда история классная. Но контакт с режиссером все равно должен быть", - отметила Елизавета.

По словам Боярской, в кино один из артистов может плохо отыграть сцену, но на монтаже сделают прекрасный эпизод. В театре каждый ответственен за свою роль от начала до конца. То, как пройдет спектакль, зачастую зависит только от артистов.

Ранее мы публиковали кадры из второго сезона сериала "Оптимисты" с Безруковым и Боярской.

Фото: Instagram / lizavetabo

Теги: елизавета боярская, кино
Категории: Новости СПб, Культура, Картина дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии