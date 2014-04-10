Опубликованы кадры из второго сезона сериала "Оптимисты" с Безруковым и Боярской

Премьера запланирована на 15 февраля.

Телеканал "Россия-1" обнародовал кадры из второго сезона сериала "Оптимисты", который получил приставку "Карибский сезон". Премьера состоится 15 февраля. Главные роли исполнили Сергей Безруков и Елизавета Боярская.

События во втором сезоне разворачиваются в разгар Карибского кризиса, когда отношения между СССР и США накалены до предела. Во время служебного задания в Нью-Йорке советский разведчик Дмитрий Нестеров влюбляется в американку русского происхождения Алекс Брэдли. Но бурному роману суждено оборваться – Нестерова срочно возвращают на родину, а после отправляют в самую гущу событий из-за переброски советского ядерного оружия на Кубу.

Действие в "Карибском сезоне" происходит на Кубе, в Турции, США, Германии и России (Москве и Балтийске). К съемкам в проекте привлечены иностранные артисты. Например, роль Че Гевары исполнит известный испанский актер Андреас Муньос.

Ранее Сергей Безруков и Елизавета Боярская снялись в клипе на саундтрек к сериалу.

Фото: телеканал "Россия-1"