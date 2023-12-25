Сергей Безруков назвал личный топ детективов

Актер поговорил с Piter.TV в преддверии выхода исторического детектива "Плевако".

В Петербурге прошел премьерный показ сериала "Плевако" – история об одном из первых адвокатов Российской империи. Исторический детектив основан на реальных событиях и разворачивается вокруг личности известного адвоката Фёдора Плевако. Благодаря своим выдающимся навыкам ораторского мастерства он мог оправдать человека в течение пяти минут. Роль присяжного поверенного исполнил Сергей Безруков. При этом имя главного героя сериала – Николай Федорович Плевако, а настоящего Плевако звали Федор Никифорович, таким образом создатели решили показать на экране собирательный образ адвоката середины XIX века.

В беседе с Piter.TV Сергей Безруков подчеркнул, что Плевако всегда изучал список присяжных заседателей, благодаря этому, а также "эрудиции и магнетическому обаянию" он не проиграл ни одного дела. Также актер поделился своими любимыми детективами.

Что вы, я ведь советский ребенок – я вырос еще на "Следствие ведут знатоки". Томин, Знаменкий, Кибрит – вот это великие детективы, еще с тех времен. И, конечно же, когда ты перечитал в детстве всего Конан Дойла, то у тебя есть понимание настоящего детектива. Сергей Безруков, российский актер театра и кино, исполнитель главной роли в сериале "Плевако"

В картине также сыграли Николай Шрайбер, Ольга Лерман, Игорь Гордин, Мария Смольникова, Даниил Воробьев и другие актеры. Премьера детектива состоится на видеосервисе PREMIER 7 ноября.

Видео: Piter.TV

Фото: кадры со съемок сериала "Плевако", реж. Анна Матисон