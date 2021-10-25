Сергей Безруков назвал квадроберов будущими актёрами театра и кино

Новомодное увлечение, отметил народный артист РФ, раскрепощает детей.

Народный артист РФ Сергей Безруков не видит ничего плохого в квадробинге. Более того, он намекнул, что на первом курсе актёрского факультета в театральных вузах студенты перевоплощаются в животных.

"В театральном вузе и, в данном случае, во ВГИКЕ, поскольку я являюсь мастером курса, мы проходили и показывали животных. Это было довольно-таки интересно, такое актёрское, ведь у каждого животного есть характер, и когда ты настолько точно его воспроизводишь… Это целое направление на первом курсе — животные, поэтому я думаю, что это определённая игра. Страшного, я думаю, ничего нет в этом" Народный артист РФ Сергей Безруков

Как пишет 78.ru, артист намекнул, что дети, которые увлекаются квадробингом, в будущем могут стать актёрами театра и кино. Временное увлечение лишь помогает подросткам раскрепоститься.

Отметим, что жители и гости Санкт-Петербурга могут в течение двух недель посетить "Большой Детский фестиваль", руководителем которого является Сергей Безруков. Зрителям предлагают посмотреть лучшие российские спектакли для детей, подростков и семейного просмотра, отечественные фильмы и мультики, а также посетить образовательные мероприятия.

Ранее Piter.TV сообщал, что в октябре в храмах Петербурга открывается новый концертный сезон.

Фото: Официальный сайт "Большой Детский фестиваль"