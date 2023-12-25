Сериал "Плевако" об адвокате №1 показали в Петербурге

Каждый имеет право на защиту – слоган сериала: Плевако берется за любые дела, искренне желая помочь. На экране поднимаются острые социальные вопросы XIX века: проблемы незаконного рождения, прав женщин, домашнего насилия.

В Петербурге представили исторический детектив "Плевако" о самом выдающемся адвокате Российской империи. "Московский златоуст" Федор Плевако обладал невероятным талантом красноречия и мог оправдать человека в течение 5 минут. В основу сериала легли моменты из биографии адвоката и его подлинные речи в суде.

Допустим, было оправдание священника, который украл 7 рублей по-моему. И выслушав доводы обвинения, в конечном итоге Федор Никифорович Плевако встал и сказал: "Господа, более 15 лет, этот человек отпускал вам грехи – отпустите и вы ему". Блестяще, великолепно! Сергей Безруков, российский актер театра и кино, исполнитель главной роли в сериале "Плевако"

Каждый имеет право на защиту – слоган сериала: Плевако берется за любые дела, искренне желая помочь. На экране поднимаются острые социальные вопросы XIX века: проблемы незаконного рождения, прав женщин, домашнего насилия. Создатели изучили множество архивных материалов: дневники, переписки, подшивки газет, рассказы самого Плевако о судебных делах.

Обвинение игуменьи Митрофании – это такая яркая страница в истории адвокатуры, неповторимая с тех пор никогда, и мы без этого дела не могли обойтись. Все знают пьесу Островского Овцы и волки, но мало кто знает, что это написано с игуменьи Митрофании. Когда Островского хохотали, то в зале все хохотали, потому что все понимают, про кого это написано. Мы сегодня этого не понимаем, не считываем. То есть волк в овечье шкуре с это игуменья Митрофания. Это было грандиозное по своей скандальности дело. Анна Матисон, режиссер сериала "Плевако"

Мать Федора Плевако была калмычкой, поэтому в некоторых сценах Сергей Безруков говорит по-калмыцки и даже танцует.

Подсмотрев калмыцкий танец, я сымпровизировал, Аня увидела и предложила это ввести. Я сымпровизировал, потанцевал, конечно, это не весь калмыцкий танец, там много современного, но с элементами калмыцкого. Это то, что мы привнесли в сериал. Конечно же сам Федор Никифорович так не танцевал. Сергей Безруков, российский актер театра и кино, исполнитель главной роли в сериале "Плевако"

Особое внимание уделили подбору костюмов, которые с наибольшей точностью передают быт Москвы 1880-х годов. А также деталям: один из атрибутов уличной одежды – чугунный жук для снятия обуви, а за обеденным столом подают инструмент для удержания куриной ножки. Все это характерно для XIX века.

Костюм главной героини, которую играет Ольга Лерман, было сложно продумать, потому что это должна быть женщина, как мне казалось, с очень точным вкусом, которая чуть-чуть опережает время, но все-таки в эпохе при этом. За ней закреплен определенный цвет, который идет именно Оле, определенный силуэт, и он был запрещен для кого-то другого в кадре. Это не значит, что зритель скажет: "Ага, голубой – это ее оттеночек, нет", но просто интуитивно он будет выделять героиню. Анна Матисон, режиссер сериала "Плевако"

В картине также сыграли Николай Шрайбер, Ольга Лерман, Игорь Гордин, Мария Смольникова, Даниил Воробьев и другие актеры. Стать свидетелями первого дела Плевако зрители смогут 7 ноября на видеосервисе PREMIER.

Видео, фото: Piter.TV, кадры из сериала "Плевако", реж. Анна Матисон