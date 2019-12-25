В октябре в храмах Петербурга открывается новый концертный сезон

Концерты пройдут 9 октября в Исаакиевском соборе и 23 октября в Спасе на Крови.

В октябре Исаакиевский собор и Спас на Крови в Санкт-Петербурге начнут новый концертный сезон. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

9 октября в Исаакиевском соборе Концертный хор Санкт-Петербурга представит произведения для хора Иоганна Себастьяна Баха, Иоганнеса Брамса и Антона Брукнера. Дирижировать будет заслуженный артист России Владимир Беглецов.

23 октября в Спасе на Крови тот же хор исполнит произведение Альфреда Шнитке — Концерт для смешанного хора a cappella на стихи Григора Нарекаци из "Книги скорбных песнопений".

На таких концертах всегда царит какая-то особенная атмосфера. Если думаете, как разнообразить осенние вечера, посещение выступлений Концертного хора Петербурга — прекрасное решение! Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что второй Фестиваль современной музыки "Петербургские дожди" пройдет с 6 по 16 октября.

Фото: Telegram / Пиотровский Online