Второй Фестиваль современной музыки "Петербургские дожди" пройдет с 6 по 16 октября

Программа фестиваля включает различные музыкальные жанры: симфоническую, хоровую, фортепианную музыку, а также экспериментальные композиции для ударных ансамблей.

С 6 по 16 октября в Петербурге состоится второй Фестиваль современной музыки "Петербургские дожди". Мероприятие охватит ведущие концертные площадки города и представит восемь разнообразных программ, включающих произведения более 50 композиторов из Петербурга и России.

Куратор фестиваля - Антон Танонов, председатель Союза композиторов Северной столицы. Программа фестиваля включает различные музыкальные жанры: симфоническую, хоровую, фортепианную музыку, а также экспериментальные композиции для ударных ансамблей. Заключительный концерт будет представлен в стиле джаз-рок-фанк и станет презентацией альбома "Сотворение музыки. День первый" в театре ЛДМ "Новая сцена".

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский подчеркнул, что концерт-презентация альбома посвящена истории Дома композиторов на Большой Морской, 45, а также сотворчеству и сотрудничеству композиторов. Большинство представленных произведений являются мировыми премьерами, написанными специально для этого проекта в этом году.

Ранее мы сообщили о том, что сервис "Спортивный Петербург" появился в приложении "Я здесь живу".

Фото: Telegram / Пиотровский Online