Сервис "Спортивный Петербург" появился в приложении "Я здесь живу"

При выборе определенного вида спорта отображается информация о текущих и предстоящих соревнованиях.

Мини-приложение "Я здесь живу" получило обновление своего сервиса "Спорт во дворе", который теперь называется "Спортивный Петербург". Одновременно был добавлен новый раздел – "Мероприятия". Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

По словам вице-губернатора, пользователи приложения могут узнавать о спортивных событиях, происходящих рядом с их домом или в любом другом районе города. При выборе определенного вида спорта отображается информация о текущих и предстоящих соревнованиях. Мероприятия нанесены на карту, и пользователь может связаться с организаторами прямо из приложения.

Кроме того, приложение оснастили специальным фильтром для поиска мероприятий по заданным параметрам, включая различные возрастные группы и категории граждан. Вице-губернатор подчеркнул, что сервис также позволяет найти места для сдачи нормативов ГТО и выбрать мероприятия для бесплатных занятий спортом для семей с детьми.

Ранее мы сообщили о том, что к предстоящей зиме Петербург закупил 160 тыс. тонн соли и 85 тыс. тонн песка.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)