К предстоящей зиме Петербург закупил 160 тыс. тонн соли и 85 тыс. тонн песка

Реагенты успешно прошли испытания и имеют необходимые сертификаты.

В борьбе с гололедицей в зимний период в Петербурге главным образом будут использоваться соль, песок и пескосоляная смесь, заявил глава комитета по благоустройству Василий Пониделко на пресс-конференции 3 октября.

По словам чиновника, город закупил почти вдвое больше соли, чем песка. Всего на предстоящую зиму запланировано приобрести 160 тысяч тонн соли и 85 тысяч тонн песка. Также будут использованы специальные реагенты, которые нужны для обработки участков под водосточными трубами, где зимой образуется большое количество льда.

Пониделко отметил, что эти реагенты успешно прошли испытания и имеют необходимые сертификаты. Тем не менее основным средством для обработки дорог и тротуаров останется традиционная смесь соли, песка и пескосоляной смеси.

Ранее мы сообщили о том, что Дворцовый парк Гатчины готовят к зимнему сезону.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)