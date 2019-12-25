Дворцовый парк Гатчины готовят к зимнему сезону

Павильоны парка продолжат работать до 1 ноября, если позволят погодные условия.

Дворцовый парк в Гатчине начинает готовиться к зиме. С 7 октября Собственный сад, являющийся частью Дворцового парка, закрывается для посещения.

Павильоны парка продолжат работать до 1 ноября, если позволят погодные условия. Туристы смогут осмотреть такие достопримечательности, как Павильон Венеры и Березовый домик.

В пресс-службе Гатчинского музея-заповедника написали: "до новых встреч весной".

Ранее мы сообщили о том, чточетыре города Ленобласти признаны лидерами по оформлению городского пространства.

Фото: Музей-заповедник "Гатчина"