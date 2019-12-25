Четыре города Ленобласти признаны лидерами по оформлению городского пространства

Всеволожск, Гатчина, Отрадное и Тихвин удостоились наивысших оценок в рейтинге качества городской среды, который составил Минстрой России. Информация была опубликована в Telegram-канале комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.
При расчете индекса качества городской среды использовался критерий "Уровень внешнего оформления городского пространства", включавший три компонента. К ним относятся наличие правил размещения рекламных конструкций, процент отремонтированных фасадов среди общего числа зданий и доля зданий с архитектурной подсветкой.
Ранее мы сообщили о том, что "Любимый край" вложит 700 млн рублей в расширение производства печенья в Ленобласти.
Фото: Telegram / Комитет по ЖКХ Ленобласти
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