"Любимый край" вложит 700 млн рублей в расширение производства печенья в Ленобласти

В настоящее время компания ведет переговоры с региональной администрацией по поводу долгосрочной аренды участка на 49 лет, расположенного рядом с основным производственным предприятием в промзоне Горелово.

АО "Кондитерское объединение "Любимый Край", производящее печенье и пряники, планирует создать производственно-логистический комплекс в Ленинградской области. Объем инвестиций в проект составит 700 миллионов рублей, сообщает "РБК Петербург" со ссылкой на генерального директора компании Алексея Медведева.

По словам Медведева, новые мощности позволят увеличить выпуск продукции с 24 000 тонн до 30 000 тонн. Ожидается, что площадь нового объекта составит около 10 тыс. кв.м.

В настоящее время компания ведет переговоры с региональной администрацией по поводу долгосрочной аренды участка на 49 лет, расположенного рядом с основным производственным предприятием в промзоне Горелово. Генеральный директор добавил, что реализация инвестиционного проекта может занять от 2 до 3 лет.

Директор Агентства экономического развития Ленобласти Анастасия Михальченко отметила, что в случае успешного прохождения межведомственной комиссии проект получит положительное заключение, и процесс передачи участка в аренду на строительство новых мощностей займет несколько месяцев.