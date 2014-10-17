"Любимый край" вложит 700 млн рублей в расширение производства печенья в Ленобласти

АО "Кондитерское объединение "Любимый Край", производящее печенье и пряники, планирует создать производственно-логистический комплекс в Ленинградской области. Объем инвестиций в проект составит 700 миллионов рублей, сообщает "РБК Петербург" со ссылкой на генерального директора компании Алексея Медведева.
По словам Медведева, новые мощности позволят увеличить выпуск продукции с 24 000 тонн до 30 000 тонн. Ожидается, что площадь нового объекта составит около 10 тыс. кв.м.
В настоящее время компания ведет переговоры с региональной администрацией по поводу долгосрочной аренды участка на 49 лет, расположенного рядом с основным производственным предприятием в промзоне Горелово. Генеральный директор добавил, что реализация инвестиционного проекта может занять от 2 до 3 лет.
Директор Агентства экономического развития Ленобласти Анастасия Михальченко отметила, что в случае успешного прохождения межведомственной комиссии проект получит положительное заключение, и процесс передачи участка в аренду на строительство новых мощностей займет несколько месяцев.
Ранее мы сообщили о том, что новый телефон регоператора по отходам доступен жителям Ленобласти.
Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)
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