Новый телефон регоператора по отходам доступен жителям Ленобласти

При этом прежний номер горячей линии продолжает функционировать в обычном режиме.

Жителям Ленинградской области стала доступна новая горячая линия для подачи заявок на вывоз мусора. Областной регоператор начал принимать обращения по номеру телефона: 8 (812) 220-18-18. Информация была опубликована в пресс-службе АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области".

При этом прежний номер горячей линии продолжает функционировать в обычном режиме. Любой гражданин может позвонить по номеру 8 (812) 207-18-18 и связаться с операторами.

Кроме того, подать заявку на вывоз отходов и заключить договор с компанией можно через официальный сайт организации.