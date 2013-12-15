Доля семейной ипотеки значительно выросла в Ленобласти

Некоторые из этих кредитов были направлены на возведение частных домов с использованием счетов эскроу.

В июне закончилось действие программы льготного ипотечного кредитования на новое жилье в России. С тех пор доля семейной ипотеки среди всех ипотечных кредитов, выданных в Ленинградской области на приобретение недвижимости в новостройках, заметно увеличилась. Около 80% таких кредитов получили семьи с детьми, как сообщает стройблок администрации региона. За июль и август было оформлено около 2,7 тысячи ипотек.

Некоторые из этих кредитов были направлены на возведение частных домов с использованием счетов эскроу. Это свидетельствует о том, что меры по поддержке строительного сектора, включая ипотечное кредитование, работают эффективно.

Программа субсидирования "Семейной ипотеки" продлится до конца 2030 года. В Ленинградской области семьи с детьми могут воспользоваться данной программой, получив кредит под 6% годовых на сумму до 12 миллионов рублей для покупки квартиры или строительства дома.

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Фото: Piter.TV