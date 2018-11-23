Цифровой проект Ленобласти "Связь47" номинировали на премию "Народное признание"

За время работы проекта было собрано более 32 миллионов записей о качестве связи не только в Ленинградской области, но и в соседних регионах.

Жителей Ленинградской области приглашают поддержать региональный цифровой проект "Связь47" в конкурсе "ПРОФ-IT 2024". Голосование продлится до 25 сентября на платформе конкурса.

Проект "Связь47", который представляет Ленинградскую область, претендует на звание лучшего цифрового сервиса и участвует в номинации "Народное признание". Среди участников конкурса представлено более 60 проектов из 20 регионов страны. Пользователям предлагают выбрать до трёх проектов, которые они считают наиболее полезными.

"Связь47" - это интерактивная карта качества беспроводной связи в регионе. Она размещена на сайте и в мобильном приложении "Цифра47". Карта отображает реальные данные о покрытии связи по конкретным адресам и маршрутам, что помогает пользователям выбрать оптимального провайдера. С помощью приложения "Цифра47" пользователи могут оставлять отзывы о качестве связи и подавать заявки на проверку покрытия.

За время работы проекта было собрано более 32 миллионов записей о качестве связи не только в Ленинградской области, но и в соседних регионах. Статистические данные охватывают 2 890+ населенных пунктов и 80 крупных автодорог.

Ранее мы сообщили о том, что в четверг на трассе "Кола" на 45 минут разведут Ладожский мост.

Фото: Комитет цифрового развития Ленобласти