В четверг на трассе "Кола" на 45 минут разведут Ладожский мост

С 10:00 до 10:45 для прохождения вниз по реке малых ракетных кораблей "Наро-Фоминск", "Град" и буксира "РБ-393" с максимальным высотным габаритом 28 м будет осуществляться разводка моста через Неву.

В четверг, 12 сентября, на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 "Кола" (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто в течение 45 минут.

С 10:00 до 10:45 для прохождения вниз по реке малых ракетных кораблей "Наро-Фоминск", "Град" и буксира "РБ-393" с максимальным высотным габаритом 28 м будет осуществляться разводка моста через Неву на 40 км федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", который находится рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области.

Разводить мост будут представители подрядной организации ООО "ЕвроТрансСтрой" по согласованию с ФБУ "Администрация "Волго-Балт".

Ранее мы сообщили о том, что реверсивное движение на участке "Сортавалы" введено с 11 сентября.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"