Более 16 километров подъездных дорог привели в порядок в Петербурге

Ремонт дорог к пригородам завершили в Петербурге по нацпроекту.

Дорожное сообщение между Петербургом и его пригородами стало заметно удобнее: город завершил обновление свыше 16 километров подъездных трасс к небольшим населённым пунктам. Работы велись в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", уточнили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

На обновлённых отрезках старый асфальт снимали фрезерованием, укладывали новое покрытие, наносили разметку и возвращали в порядок благоустройство.

Больше всего обновили Волхонское шоссе: там привели в порядок два участка общей длиной более пяти километров — от реки Малой Койровки до КАД и от развязки с кольцевой автодорогой до Светлой улицы. Эта трасса ведёт к Александровской, Новогорелово и Новоселью и активно используется для грузоперевозок.

На Петрозаводском шоссе обновили порядка 4,5 километра полотна — от дома № 10 до границы с Ленинградской областью. Эта дорога связывает город Отрадное с посёлками Усть-Ижора, Понтонный и Сапёрный.

Полностью завершён и ремонт семикилометрового участка Петергофского шоссе, которое соединяет центр города с южными пригородами и Ленинградской областью и обеспечивает доступ к Стрельне.

Ранее мы сообщали, что магистраль М-32 на севере Петербурга построили наполовину.

Фото: Piter.TV